Stand: 23.09.2024 17:21 Uhr Rostocker Hof wegen Rauchentwicklung zeitweise geräumt

Am frühen Nachmittag des 23. September hat ein Rauchmelder in der Einkaufspassage Rostocker Hof die Feuerwehr alarmiert. Das Gebäude in der Rostocker Innenstadt wurde daraufhin geräumt. Aufgrund der Rauchentwicklung vor Ort rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutz vor. Nach ersten Erkenntnissen verursachte ein technischer Defekt in einem Traforaum den Rauch. Der Raum wurde nach dem Einsatz gelüftet, damit die Rauchgase entweichen konnten.

