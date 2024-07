Stand: 01.07.2024 12:42 Uhr Rostocker Goalballer holen Silber in Champions League

Die Herren-Mannschaft des Rostocker Goalball Clubs Hansa (RGC) hat erstmals eine Medaille in der Champions League der paralympischen Sportart gewonnen. Bei dem Turnier in Blankenberge (Belgien) hat die Mannschaft die Silbermedaille geholt. Das Team war mit drei Siegen in der Vorrunde gestartet. Es folgten ein 8:6-Viertelfinal-Erfolg gegen ViGe Noordzee (Belgien) und ein 9:4-Sieg im Halbfinale gegen Chemnitz. Erst im Finale gegen Saltinis (Litauen) hat das Team mit 2:4 verloren. Die Rostocker Goalball-Damen belegten den siebten Platz.

