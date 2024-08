Stand: 05.08.2024 11:00 Uhr Rostocker Flussbad am Mühlendamm öffnet vorübergehend wieder

Das Rostocker Flussbad am Mühlendamm soll von Dienstag an wieder täglich von 11 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet werden. Das gab der Betreiberverein "Wassersport Warnow“ jetzt bekannt. Endgültig geklärt sei der Konflikt aber noch nicht. Seit Monaten war das Flussbad wegen eines Streits um Nutzungsrechte der Badestelle an der Warnow zwischen dem Betreiber und einem gegenüber liegenden Freizeit- und Anglerverein geschlossen. Ein Schlichtungsversuch von Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) blieb erfolglos. Inzwischen prüfen auch das Rostocker Tiefbauamt und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee alternative Zugänge für das Flussbad. An Sommertagen konnten sich dort vor der Schließung bei gutem Wetter bis zu 700 Badegäste, vor allem Familien mit Kindern, erholen. Außerdem wurden im Flussbad Ferienschwimmlernkurse angeboten.

