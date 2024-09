Stand: 06.09.2024 17:12 Uhr Rostocker Buslinie 36 hält jetzt auch in der Bützower Straße

Auf dem Weg von oder nach Warnemünde/Diedrichshagen zur Mecklenburger Allee in Rostock gibt es einen neuen, barrierefreien Halt für die Einwohner des Stadtteils Lichtenhagen. Nach Angaben der Rostocker Straßenbahn AG als Betreiber verdichte sich damit das bestehende Haltestellennetz, die Wege zum Nahverkehr seien kürzer. Die Busse der Linie 36 sind täglich im 15-Minuten-Takt unterwegs, am Sonnabend zwischen 11 und 19 Uhr im 7,5-Minuten-Takt und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt.

