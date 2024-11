Stand: 21.11.2024 16:21 Uhr Rostock wartet auf neue Straßenbahngleise

Rostocks Straßenbahngleise haben ihre Nutzungsdauer erreicht, nachdem der Großteil des Netzes in den 90er Jahren erneuert wurde, so Beate Langner von der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Neue Schienen und Weichen seien bereits bestellt, aber es gäbe Lieferschwierigkeiten. Das Problem sei, dass in Deutschland nur zwei Firmen Gleise produzieren. Diese hätten derzeit viel zu tun. Die Deutsche Bahn saniert etliche Strecken und werde als Großkunde bevorzugt beliefert. Die RSAG müsse sich hintenanstellen und Wartezeiten von bis zu einem Jahr in Kauf nehmen. Damit in der Zwischenzeit keine Bahn entgleist, hat die RSAG mehr als zehn Stellen eingerichtet, an denen langsames Fahren vorgeschrieben ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock