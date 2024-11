Stand: 20.11.2024 15:53 Uhr Rostock sucht Investor für den Wiederaufbau des Petritors

In Rostock soll eines der Haupttore der historischen Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert wieder neu aufgebaut und damit eine jahrzehntelange Baulücke geschlossen werden. Die Hansestadt sucht für das Millionenprojekt jetzt einen Investor. Das Petritor in der Östlichen Altstadt wurde im 2. Weltkrieg durch Bombenangriffe zerstört und 1960 abgerissen. Eigentlich wollte die Stadt den Neubau selbst umsetzen, hat in den vergangenen Jahren schon rund eine Millionen Euro investiert. Ex-Oberbürgermeister Madsen stoppte das Vorhaben aber, weil die Kosten zu hoch waren. Ein Entwurf steht schon, auch eine Baugenehmigung liegt vor. Im Tor könnten demnach Büro- sowie Ausstellungs-und Veranstaltungsräume entstehen. Ein möglicher Investor, der das Grundstück per Erbbaurecht erwirbt, müsse mindestens 8 Millionen Euro mitbringen, heißt es von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung. Am 12. Januar 2025 endet die Bewerbungsfrist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 20.11.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock