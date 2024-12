Stand: 20.12.2024 11:06 Uhr Rostock erwartet 2025 deutlich mehr Kreuzfahrtschiffe

Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffes "AIDAmar" wird am 13. April die Warnemünder Kreuzfahrtsaison 2025 eröffnet. Bislang erwartet Rostock Port insgesamt 165 Anläufe. Das sind fast 20 mehr als noch in diesem Jahr. Erstmalig werden die sieben Kreuzfahrtschiffe "Viking Vela" (12. Mai), die "SeaDream2" (3. Juni), die "Carnival Miracle" (12. Juni), die "Vista" (3. Juli), die "Viking Saturn" (8. Juli), die "Ilma" (4. August) und die "Le Laperouse" am 21. August in Warnemünde festmachen. Die Kreuzfahrtsaison 2025 endet voraussichtlich am 17. Dezember mit dem Anlauf der "Amadea".

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock