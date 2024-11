Stand: 06.11.2024 17:21 Uhr Rostock bringt Angebote für Kinder und Jugendliche auf den Weg

In seiner Sitzung am Dienstag hat der Jugendhilfeausschuss der Hansestadt Rostock mehr als 40 Angebote zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen auf den Weg gebracht. Die Rostocker Regionalstelle des Deutschen Kinderschutzbundes soll für ihr Projekt „Familienbildung im Nordosten“ rund 220.000 Euro bekommen. Mit knapp 8.000 Euro unterstützt die Stadt ein Projekt, das sich um Grundschüler mit Migrationsgeschichte kümmert. Knapp 34.000 Euro Starthilfe sind für ein neues Projekt an Beruflichen Schulen angedacht. Dort sollen Schulsozialarbeiter eingesetzt werden, die unter anderem bei sozialen und finanziellen Belastungen helfen. Abgelehnt wurde die weitere Unterstützung des seit 20 Jahren laufenden Berufshilfe-Projektes "You:ACT“. Aus Sichte der Ausschussmitglieder fehlen dort sowohl Teilnehmer als auch eine Neuausrichtung des Angebotes, so Sozialsenator Bockhahn. Die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses müssen noch von der Rostocker Bürgerschaft bestätigt werden.

