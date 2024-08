Stand: 06.08.2024 06:54 Uhr Rostock begrüßt internationale Gäste zur 33. Hanse Sail

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Hanse Sail in Rostock auf Kooperationen im Ostseeraum. Delegationen aus Karlskrona (Schweden) und aus Guldborgsund (Dänemark) sowie die Vertreterinnen und Vertreter aus Turku (Finnland) und Szczecin (Polen) haben sich angekündigt. Das Partnerland der diesjährigen Hanse Sail ist Finnland. Daher besucht auch der Botschafter der Republik Finnland in Deutschland, S.E. Kai Jürgen Mikael Sauer, die 33. Hanse Sail. Außerdem werden der Geschäftsträger der Botschaft der USA in Deutschland, Alan Meltzer, sowie US-Generalkonsul Jason Chue aus Hamburg erwartet. Traditionell umfasst das Programm für die angereisten Politiker auch den Besuch des Eröffnungskonzerts der jungen norddeutschen philharmonie am Mittwoch und eine Ausfahrt mit einem Segelschiff am Freitag. Die Hanse Sail beginnt offiziell am Donnerstag, 8. August, und geht bis Sonntag, 11. August.

