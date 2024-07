Zwei Wochen vor der Hanse Sail: Zwei Großsegler fallen aus Stand: 24.07.2024 18:31 Uhr Insgesamt werden 138 Schiffe bei der 33. Hanse Sail erwartet. Zwei Großsegler melden nun allerdings Schäden an ihren Maschinen: Sowohl die brasilianische "Cisne Branco" als auch die polnische "Dar Młodzieży" werden nicht kommen.

"Es gibt in jedem Jahr Traditionsschiffe, die es aufgrund eines Werftaufenthaltes oder anderer unglücklicher Umstände nicht rechtzeitig nach Rostock schaffen. Dass es in diesem Jahr ausgerechnet zwei Großsegler trifft, ist tragisch", sagt Bettina Fust, die Leiterin des Hanse Sail Büros. Und sie ergänzt: "Wir drücken den Besatzungen die Daumen, dass die Schäden schnell behoben werden und die Schiffe dann wieder an den Häfen dieser Welt für Begeisterung sorgen können." Als einziger Großsegler verbleibt auf der diesjährigen Hanse Sail somit die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Marine.

Technische Probleme machen Anreise unmöglich

Zu den Prachtschiffen, die nicht nach Rostock kommen können: Die "Cisne Branco" ("Weiße Taube") liegt seit nunmehr über zwei Monaten mit einem Motorschaden, der bislang nicht behoben werden konnte, in Lissabon. Eine rechtzeitige Anreise nach Rostock ist nicht mehr realistisch. Die polnische "Dar Młodzieży" meldet aktuell vom "Tall Ship Race" in der Ostsee technische Probleme. Ein Besuch der Hanse Sail sei nicht durchführbar, heißt es. "Wir hätten uns naürlich sehr gefreut, beide Schiffe in Rostock begrüßen zu dürfen, werden uns nun aber voll darauf konzentrieren, die Hanse Sail 2024 auch ohne diese Schiffe unvergesslich zu machen", betonte Fust. Zwei Wochen vor der Veranstaltung ist es allerdings unwahrscheinlich, dass noch ein anderer Dreimaster als Ersatz organisiert werden kann.

Landprogramm umfangreicher als je zuvor

Zumal auch sonst im Hanse Sail Büro noch jede Menge zu tun ist. Das Landprogramm soll vielfältiger und umfangreicher werden als je zuvor. Auf 20 Bühnen, verteilt vom Stadthafen über den Neuen Markt bis zum Warnemünder Strand, werden vom 8. bis zum 11. August über 200 Künstler*innen auftreten. Ungeachtet der Absagen der Großsegler wird auch zu Wasser wieder viel geboten. Allen voran wird die Gorch Fock an der Warnemünder Mittelmole für Begeisterung sorgen. Auch die „Pascual Flores“ aus Spanien, das Schiff mit der weitesten Anreise (rund 4.500 Kilometer) ist ein absoluter Hingucker. Auf dem ehemaligen Frachtensegler besteht übrigens noch die Möglichkeit mitzusegeln. Insgesamt werden in der Buchungszentrale des Hanse Sail Büros mehr als 12.000 Mitsegelmöglichkeiten angeboten. Ein Großteil davon, vor allem die Ausfahrten am Freitag und am Samstag, sind aber schon ausgebucht.

