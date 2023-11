Leif Tennemann

Ich wurde in Sassnitz auf der schönen Insel Rügen am 3. September 1960 um 17.30 Uhr geboren.



Mein Sternzeichen ist die Jungfrau ... mit Aszendent Wassermann ... und alles trifft so was von zu, meint zumindest meine jüngste Tochter.



Meine Großmutter sagte einst über mich, da war ich vier Jahre: „Der hat zwei linke Hände, aber plappern kann er. Der wird mal Schauspieler, Bürgermeister oder Reporter.“



Aus jener Zeit sind auch erste Schlageraktivitäten überliefert. Schon im Kindergarten habe ich den anderen Kindern textsicher die jeweils aktuelle "Schlagerrevue von Radio DDR" vorgesungen und moderiert ...



Ich wollte als Kind immer zum Zirkus oder zum Radio ... das erste Mal an einem Mikrofon moderierte ich dann übrigens mit 13 Jahren täglich in einem Kinder-Ferienlager bei Brandenburg - morgens, mittags und abends!



Später habe ich u.a. auf dem Bau gelernt, Kabarett gespielt, Journalistik studiert und bin tatsächlich auch mal kurz mit einem Zirkus mitgereist.



Heute arbeite ich als Moderator, Comedian, Autor und Verleger.

Ich mag Musik quer Beet von Pop über Schlager bis hin zur Klassik.

Lieblingsschlager sind u.a.:

"Ein Sommerlied" - Frank Schöbel (aus dem DEFA-Film "Heißer Sommer")

"Du wirst es sein" - Karel Gott ( 1987 mein erstes Stundeninterview mit einem Schlagerstar)

"Willkommen auf der Titanic" - Howard Carpendale

"Extreme" - Roland Kaiser

"Du schaffst das schon" - Klubbb3



Zur Entspannung lese ich viel, reise quer durch die Welt, stöbere in meiner großen Musiksammlung oder schreibe ab und an auch gerne die eine oder andere Zeile.

Ach ja, und auch ein gutes Essen kann für mich wirklich Entspannung bedeuten. Egal ob Makkaroni mit meiner Tomatensoße oder ein 5-Gänge-Menü.



Ich bin wirklich sehr gern im deutschen Norden unterwegs. Liebligsecken sind für mich als Inselkind dabei vor allem die ost- und nordfriesischen Inseln bis hin zum Darß, Usedom und natürlich Rügen!

