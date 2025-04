Neubrandenburg: Webasto streicht bundesweit 650 Stellen Stand: 02.04.2025 17:21 Uhr Der Automobizulieferer Webasto will deutschlandweit 650 Stellen abbauen. Bislang ist unklar, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Neubrandenburg davon betroffen sind.

Bis Ende des Jahres will der Automobilzulieferer Webasto deutschlandweit rund 650 Stellen streichen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben. Von den Kürzungen soll auch das Werk in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) betroffen sein. Dort arbeiten mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele dieser Stellen wegfallen werden, ist noch unklar.

Kampf mit schwankender Nachfrage

Am kommenden Montag sollen die Beschäftigten informiert werden, so Standortleiter Andreas Dikow. Laut Unternehmen sollen die Betroffenen für maximal zwölf Monate in eine Transfergesellschaft wechseln. Durch die Stellenstreichungen in Verwaltung und Entwicklung würden Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit von Webasto gestärkt, heißt es in einer Mitteilung. Schon seit Jahren kämpft das Unternehmen, das unter anderem Heizsysteme für Autos herstellt, mit Schwierigkeiten, auch weil die Nachfrage schwankt. Erst im vergangenen Jahr hatte Webasto in Neubrandenburg ein vollautomatisiertes Logistik-Zentrum eröffnet.

