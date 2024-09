Stand: 16.09.2024 15:06 Uhr Rostock: Zwei Autos in Flammen - 20 weitere beschädigt

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwei Autos in Brand geraten. Zeugen hatten gegen 2.30 Uhr die Polizei alarmiert. Kurz darauf begann die Rostocker Berufsfeuerwehr mit den Löscharbeiten, konnte aber nicht mehr verhindern, dass beide Autos auf dem Parkplatz in der Jawaharlal-Nehru-Straße vollständig niederbrannten. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Insgesamt ist laut Polizei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Nach jetzigem Erkenntnisstand könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Nun werden Zeugen gesucht.

20 Autos in Lütten Klein beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat ein Mann außerdem mutwillig 20 Autos im Rostocker Stadtteil Lütten Klein beschädigt. Im Bereich der Osloer, Helsinkier und Stockholmer Straße hat er laut Polizei mehrere Reifen zerstochen. Ein Zeuge beschreibt den Mann als etwa 1,80 Meter groß und stämmig. Er trug demnach eine blaue Jeans, eine braune Jacke und war mit einem kleinen weißen Hund unterwegs. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um weitere Hinweise.

