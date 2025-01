Stand: 20.01.2025 09:00 Uhr Rostock: Wahl-Benachrichtigungen gehen ab heute in die Post

In Rostock erhalten alle Wahlberechtigten von heute an bis spätestens 2. Februar ihre Wahlbenachrichtigung für die vorgezogene Bundestagswahl per Post. Das teilt die Rostocker Stadtverwaltung mit. Die Briefwahl kann bis spätestens 18. Februar, 13 Uhr, online beantragt werden. Dies kann aber auch durch Ausfüllen der Rückseite der Wahlbenachrichtigung und Rücksendung oder formlos per Brief oder E-Mail bis zum 21. Februar, 15 Uhr, erfolgen. Der Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt voraussichtlich erst ab 10. Februar. Die Wahlbriefe müssen dann am Wahltag bis spätestens 18 Uhr in der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle vorliegen. Die Wahl des 21. Deutschen Bundestags findet am 23. Februar statt. Laut Stadtverwaltung haben sich bereits die erforderlichen 1.500 freiwilligen Wahlhelfer gemeldet.

Auch Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle vergibt Unterlagen

Briefwahlunterlagen können ab 10. Februar 2025 auch direkt in der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle abgeholt und abgegeben werden. Die (Brief-)Wahl ist dort vor Ort möglich. Die Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle befindet sich in der Industriestraße 8 (2. Etage rechts) in Rostock-Schmarl. Wahlscheine und Briefwahlunterlagen können dort bis zum 21. Februar 2025, 15 Uhr, beantragt werden. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ist eine Beantragung am Wahltag bis 15 Uhr möglich. In Rostock sind laut Stadtverwaltung rund 165.000 Menschen wahlberechtigt.

