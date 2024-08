Stand: 15.08.2024 05:54 Uhr Rostock: Bauarbeiten in der Satower Straße und Rennbahnallee

An der Kreuzung Satower Straße/Rennbahnallee in unmittelbarer Nähe des Rostocker Zoos werden in den kommenden 16 Monaten Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen erneuert, heißt es vom Tiefbauamt. Da in dem Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide die Einwohnerzahl stark angestiegen ist, reichen die alten Versorgungsleitungen nicht mehr aus. Außerdem will die Stadt in dem Bereich die Verkehrssicherheit erhöhen und Straßenlärm reduzieren.

Am Donnerstag beginnen die Vorbereitungsarbeiten in der Satower Straße. Sie bleibt beidseitig befahrbar. Die Rennbahnallee wird von Montag an abschnittsweise voll gesperrt.

