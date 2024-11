Stand: 07.11.2024 08:02 Uhr Rostock: Unfall verursacht Stau am Warnowufer

Wegen eines Unfalls am Rostocker Warnowufer staut sich der Verkehr Richtung Dierkow seit den Morgenstunden. Auf Höhe der Baustelle an der Friedrichstraße war ein Fahrer laut Polizei um kurz vor 7 Uhr wohl unaufmerksam. Es kam zu einem Unfall zwischen einem Auto und Lkw. Wer an dem Unfall schuld ist und ob es Verletzte gab, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Sperrungen gibt es nicht. Dennoch kommt es zu Staus. An der Baustelle ist bis Freitag nur eine Fahrspur offen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock