Stand: 14.01.2025 12:18 Uhr Rostock: Ulmenstraße ab März wieder halbseitig befahrbar

Im Bereich des Ulmenmarktes in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt gibt es weiterhin Verkehrseinschränkungen. Die Hauptarbeiten unter dem Ulmenmarkt sind abgeschlossen, so Bettina Kalnins von Nordwasser. Unter dem Markt ist ein sogenannter Stauraumkanal verbaut worden. Ein unterirdisches Becken, das bei Starkregen die Wassermengen sammelt. Die Parkplätze auf dem Markt sind also wieder nutzbar. Allerdings bleibt die Ulmenstraße zwischen dem Ulmenmarkt und dem Saarplatz weiterhin gesperrt. Hier werden noch bis Mitte März neue Leitungen für Trink- und Schmutzwasser, Fernwärme sowie ein neuer Regenwasserkanal verlegt. Von März bis Ende Juni wird die Ulmenstraße dann wieder halbseitig befahrbar sein. Zum Sommer soll die Straße wieder durchgehend frei sein.

Ortsbeirat wünscht sich eine Tiefgarage

Der Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt wünscht sich außerdem noch eine Tiefgarage unter dem Ulmenmarkt, da es in der KTV zu wenig Parkplätze gäbe. Dieser Wunsch wurde von der Nordwasser GmbH beim Bau des Stauraumkanals auch berücksichtigt. Aktuell gibt es jedoch noch keine konkreten Planungen für das Vorhaben. In dieser Woche startet aber die Öffentlichkeitsbeteiligung für ein neues Verkehrsraumkonzept in dem Stadtteil.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.01.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock