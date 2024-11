Stand: 01.11.2024 16:39 Uhr Rostock: Telefonbetrüger erbeuten mehrere 10.000 Euro

In Rostock haben erneut Telefonbetrüger zugeschlagen und mehrere zehntausend Euro erbeutet. Wegen vorgetäuschter Kontoauffälligkeiten erhielt eine 73-Jährige zunächst einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin ihrer Bank. Im Handy-Display stand die tatsächliche Nummer der Bank, die aber manipuliert war. Später meldete sich ein weiterer angeblicher Mitarbeiter über einen WhatsApp-Videoanruf. Die Frau gab in dem Gespräch persönliche und geheime Daten preis und gewährte Zugriff auf ihr Mobilgerät. Am Abend stellte die Frau fest, dass etwa 50.000 Euro auf ihrem Konto fehlten. Auch ein 38-jähriger Rostocker wurde Opfer dieser Betrugsmasche. Er verlor mehrere tausend Euro. Die Polizei rät erneut, niemals am Telefon sensible Daten wie Passwörter, PINs oder TANs preiszugeben.

