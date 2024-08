Stand: 12.08.2024 10:43 Uhr Rostock: Straßenkunst, Comedy und Feuershow auf dem Uniplatz

Artistik, Musik und Comedy: Das alles gibt es von Montag bis Donnerstag in der Rostocker Innenstadt. Los geht es am Montag mit Stelzenläufern und Pianisten mit Humor auf dem Universitätsplatz. Auch Fakire und Clowns aus Argentinien und Uruguay sind zu sehen. Am Dienstag tritt dann das Chaos Varieté um den bekannten Rostocker Artisten Arne Feuerschlund auf. Bis Donnerstag gibt es beispielsweise Comedy verbunden mit artistischen Einlagen und einen feuerspuckenden Clown. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und finden zwischen 15 und 20 Uhr statt. Veranstaltet werden alle Events von der "Straßenkultur M-V", einem vom Land geförderten Projekt, das durch mehrere Städte Mecklenburg-Vorpommerns zieht. Ziel sei es, Kulturschaffenden Auftrittsmöglichkeiten zu geben und Kultur in den Innenstädten für jeden ohne Eintritt und barrierefrei zugänglich zu machen, so die Organisatoren. Die nächsten Stationen sind Graal-Müritz, Neustrelitz und Stavenhagen.

