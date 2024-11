Stand: 28.11.2024 11:45 Uhr Rostock: Straßen sollen nach Zwangsarbeitern benannt werden

In einem geplanten Wohngebiet am Rostocker Werftdreieck sollen vier Straßen nach ehemaligen Zwangsarbeitenden benannt werden. Diese Menschen hatten unter den Nationalsozialisten in Rüstungsfabriken auf dem Gelände gearbeitet, wo heute das neue Wohngebiet entsteht. Es handelt sich um zwei Männer und zwei Frauen aus Osteuropa. Der Vorschlag kam vom Ortsbeirat der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Bevor die Namen veröffentlicht werden, will der Ortsbeirat das Einverständnis der Nachkommen einholen. Am Werftdreieck will die Wohnungsgesellschaft WIRO ein Wohngebiet mit insgesamt 160 Wohnungen, einem Bürogebäude und einem Parkhaus bauen. Der Antrag für die Baugenehmigung sei gestellt. Ein genaues Datum für den Baubeginn gibt es noch nicht.

