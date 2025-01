Stand: 23.01.2025 10:17 Uhr Rostock: Staatsanwaltschaft ermittelt zu Angriff auf Obdachlosen

Der Überfall auf einen Obdachlosen in der Rostocker Östlichen Altstadt ist nun ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Drei Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren sollen den 43-jährigen Mann am 4. Januar in der Großen Mönchenstraße angegriffen und dabei so schwer verletzt haben, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Einer der Beschuldigten ist laut der Staatsanwaltschaft Rostock derzeit in Untersuchungshaft. Die anderen beiden sind auf freiem Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung im besonders schweren Fall dauern weiter an.

