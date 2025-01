Rostock: Jugendliche verprügeln offenbar Obdachlosen Stand: 05.01.2025 17:20 Uhr Schwerwiegende Vorwürfe gegen drei Jugendliche: Sie stehen im Verdacht, in Rostock einen Obdachlosen krankenhausreif geschlagen zu haben. Laut Polizei wollten sie sein Geld.

Wegen eines schwer verletzten Obdachlosen ermittelt die Polizei in Rostock gegen drei Jugendliche. Sie werden laut einer Polizeimitteilung des schweren Raubs verdächtigt. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei 16- und ein 15-Jähriger den 43-jährigen Mann am späten Samstagabend in der Stadtmitte geschlagen und bedroht haben, um an sein Geld zu kommen. Er kam mit Verdacht auf Schädelhirntrauma in eine Klinik.

Es begann mit einem verbalen Streit

Anfangs soll es einen Streit zwischen den drei Jugendlichen und dem Obdachlosen gegeben haben. Die Jugendlichen sollen den Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Um welche Art von Gegenstand es sich gehandelt habe, sagte eine Polizeisprecherin unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht. Der Obdachlose konnte bisher nicht befragt werden.

Mutmaßliche Täter bereits polizeibekannt

Nach Angaben der Polizei hatte eine Zeugin den Streit mitbekommen und die Polizei verständigt. Beamte griffen zunächst zwei und anschließend auch den dritten Tatverdächtigen auf. Eine Waffe fanden sie nicht - auch nicht in der Wohnung eines Tatverdächtigen. Alle drei sind bereits polizeibekannt. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Weitere Informationen Rostocker Behörden: Innenstadt ist sicher Mehrere Vorfälle, von denen einer auf Video festgehalten wurde, haben Diskussionen über die Sicherheit in der Innenstadt entfacht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.01.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock