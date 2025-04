Stand: 27.04.2025 11:58 Uhr SV Warnemünde Meister der 2. Volleyball-Bundesliga

Die Volleyball-Herren vom SV Warnemünde sind zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Meister der 2. Bundesliga Nord. Das letzte Saisonspiel in Mondorf wurde zwar mit 2:3 verloren, doch der eine Punkt reichte für die Meisterschaft. Nächste Saison will die Mannschaft aus Rostock in der 1. Volleyball-Bundesliga antreten. Nach der Vorstandssitzung am Montag soll die Lizenz eingereicht werden, so der Teammanager zum NDR. Ende Mai fällt die Volleyball-Bundesliga (VBL) ihre Entscheidung, ob der SV Warnemünde als erste männliche Mannschaft Mecklenburg-Vorpommerns in der 1. Liga spielen darf. Dafür gibt es einige Anforderungen. In der Arena Tschaikowskistraße muss beispielsweise ein spezieller Boden verlegt werden, ohne Linien anderer Sportarten. Der geplante Etat liegt bei 450.000 Euro.

