Rostock Seawolves verlieren beim Deutschen Meister

Mehr als 100 Fans begleiteten die Rostock Seawolves nach München. Beim ersten Auftritt im SAP Garden waren allerdings nur die ersten Minuten hoffnungsvoll. Sid-Marlon Theis erzielte die 3:0-Führung. Doch schon kurz darauf lagen die Rostocker im Rückstand - bis zum Ende des Spiels. Die Münchner dominierten die Partie. In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Seawolves von einem 38-Punkte-Rückstand auf 25 Zähler Differenz an den Deutschen Meister heran. Dabei blieb es bis zum Endstand von 66:91. Die Seawolves sind damit in der Tabelle auf Platz zwölf abgerutscht.

