Stand: 16.12.2024 07:11 Uhr Rostock: Sanierungsarbeiten am Stadthafen gehen voran

Trotz zwischenzeitlich winterlicher Temperaturen gehen die Sanierungsarbeiten im Rostocker Stadthafen weiter. So wird zum Beispiel am Kempowski-Ufer teilweise rund um die Uhr gearbeitet. Hier konnte die Kampfmittelsondierung bereits abgeschlossen werden, heißt es von der Rostocker Stadtverwaltung. Das beauftragte Unternehmen sei in einem Sieben-Tage-Schichtsystem im Einsatz gewesen. In Vorbereitung der geplanten Rammarbeiten werden derzeit Lockerungsbohrungen in der neuen Spundwandtrasse durchgeführt. Parallel werden Teile der Steganlage der Marina Ocean's End zurück gebaut. Bereits vor Wochen ist auch mit den Arbeiten an der Kaianlage im Christinenhafen begonnen worden. Vorbereitend gab es Bohrlochsondierungen für die Gründungspfähle einer Stahlbetonkaiplatte. Insgesamt wurden 90 Tiefgründungspfähle hergestellt. Anfang des kommenden Jahres soll dann der Stahlbetonbau beginnen. Laut Plan könnten diese Arbeiten im kommenden Sommer abgeschlossen werden. Nach aktueller Stand soll der Umbau des Rostocker Stadthafens insgesamt mehr als 60 Millionen Euro kosten.

