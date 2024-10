Stand: 16.10.2024 07:28 Uhr Rostock: Prozess wegen schweren Kindesmissbrauchs beginnt

Am Landgericht Rostock beginnt am Mittwochvormittag der Prozess gegen einen 37-jährigen Mann. Ihm wird schwerer sexueller Kindesmissbrauch vorgeworfen. er soll laut Anklage zwischen Oktober 2022 und Mai 2023 seine damals dreijährige Tochter mehrfach sexuell missbraucht und dabei gefilmt zu haben. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft ihm Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte vor. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Hauptverhandlung vor der "Zweiten Großen Jugendstrafkammer" ist nicht öffentlich. Als Grund gab das Gericht an, dass es sich nach Paragraph 48 des Jugendgerichtsgesetzes um eine Jugendstrafsache handelt. Bis Mitte November sind noch drei weitere Verhandlungstermine anberaumt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 16.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock