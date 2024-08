Stand: 13.08.2024 14:28 Uhr Rostock: Polizei sucht Zeugen nach Gewalt in der Innenstadt

In sozialen Netzwerken ist laut der Rostocker Polizei ein Gewalt-Video aufgetaucht, das wohl in der Rostocker Innenstadt aufgenommen wurde. Das Video zeige eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Kröpeliner Straße an der Ecke zur Apostelstraße, so eine Sprecherin. Wann sich der Vorfall ereignet hat und was genau passiert ist, sei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Zeugen die Tat beobachtet haben müssen. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass Beobachtungen und Hinweise in solchen Fällen immer über den Notruf 110 der Polizei mitgeteilt werden sollten. Das Video solle zudem nicht weiter geteilt werden, da sich jeder strafbar machen könne, der solche Aufnahmen verbreitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock