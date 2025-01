Stand: 04.01.2025 10:06 Uhr Rostock Piranhas starten mit Heimniederlage ins Jahr

In der Eishockey-Oberliga sind die Rostock Piranhas mit einer Heimniederlage ins neue Jahr gestartet. Vor 1600 Zuschauern in der ausverkauften Eishalle in der Schillingallee unterlagen die Rostocker den Eisbären aus Hamm mit 0:4. Durch diese 4. Niederlage in Folge sind die Piranhas in der Tabelle auf den 8. Rang zurückgefallen.

