Rostock: Nordlicht Schule will sich gegen Rassismus einsetzen

Die Nordlicht Schule im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gehört nun zum Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Am Montagnachmittag erhielt die Regionalschule die offizielle Ernennungsurkunde sowie das Logo-Schild, das am Schulgebäude befestigt werden soll. Um ins Netzwerk aufgenommen zu werden, mussten mindestens 70 Prozent der Schulgemeinschaft dafür stimmen, sich aktiv gegen Diskriminierung einsetzen zu wollen. An der Nordlicht Schule waren es 77 Prozent. Außerdem musste die Schule einen Paten finden, der das Engagement unterstützt. Dazu hat sich der FC Hansa Rostock bereit erklärt. Die Aufnahme in das Netzwerk sei kein Preis und kein Zertifikat, so die Landeskoordinatorin Josefine Lohmann. Vielmehr gehe es darum, nun Projekte zu beginnen, die sich insbesondere mit Rassismus auseinandersetzen. Dabei unterstütze das Landesnetzwerk, zu dem mittlerweile 65 Schulen aus dem ganz Mecklenburg-Vorpommern zählen.

