Stand: 05.08.2024 12:24 Uhr Rostock: Neuer Leiter im Amt für Stadtentwicklung

Torsten Fischer ist der neue Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität in Rostock. Fischer hat sich gegen neun weitere Bewerber durchgesetzt. "Ich wünsche mir ein urbanes Rostock mit lebendigen, facettenreichen Quartieren", erklärte der neue Leiter bei seinem Amtsantritt. Er wünsche sich, dass Rostock mehr zusammenwächst. Sein Vorgänger Ralph Müller ist nach rund 16 Jahren als Amtsleiter in den Ruhestand gegangen. Seit Anfang August hat Fischer den Posten übernommen. Der neue Amtsleiter hat Architektur und Urban Management studiert. Zuletzt arbeitete Fischer in Wiesbaden. Dort leitete er die Abteilung für Stadtentwicklung und war stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtplanung.

