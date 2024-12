Stand: 25.12.2024 10:30 Uhr Rostock: Müllentsorgung am ersten Weihnachtsfeiertag entfällt

Am Mittwoch, dem ersten Weihnachtsfeiertag, werden in der Hansestadt Rostock keine Mülltonnen für Restmüll, Bioabfälle, Altpapier und Leichtverpackungen entsorgt. Die Abfuhr wird am zweiten Weihnachtsfeiertag nachgeholt, heißt es von der Rostocker Stadtentsorgung. Dadurch verschieben sich in der letzten Woche des Jahres alle weiteren Abholtermine um einen Tag nach hinten. Um wieder im Plan zu sein, sind die Mitarbeiter der Stadtentsorgung auch am kommenden Sonnabend im Einsatz. In der ersten Januarwoche verschieben sich die Müllentsorgung ebenfalls um einen Tag. Grund dafür ist der Neujahrstag, an dem keine Müllfahrzeuge im Einsatz sind. Für die Gemeinden des Landkreises Rostock gilt der Abfuhrkalender wie geplant.

