Stand: 04.09.2024 14:59 Uhr Rostock: Mensa Süd erhält Auszeichnung für veganes Angebot

Die Tierrechtsorganisation PETA hat die Rostocker Mensa in der Südstadt für ihre veganen Gerichte ausgezeichnet. Sie würdigt dabei "eine gute Basis für tägliche vegane Gerichte". Dazu gehören mehrere vegane Hauptspeisen wie zum Beispiel Pastagerichte, vegane Vor- und Nachspeisen sowie Snacks wie Soja-Kebabs und veganes Gebäck. Außerdem nimmt die Mensa jährlich am Welt-Vegan-Tag teil. Einziger Kritikpunkt von PETA: Das Personal habe bisher an keiner veganen Kochschulung teilgenommen. Insgesamt vergibt die Tierschutzorganisation zwei Sterne an die Rostocker Mensa. Fünf Sterne gibt es für Mensen, die ausschließlich auf vegane Produkte setzen. Die Bewertung geht auf eine Befragung zurück, an der deutschlandweit 37 Studierendenwerke teilgenommen haben.

