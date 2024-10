Stand: 19.10.2024 07:19 Uhr Rostock: Mehrere Stadtteile stimmen über Bürgerprojekte ab

Jährlich stellt die Hansestadt Rostock den Stadtteilen Lichtenhagen, Dierkow und Toitenwinkel jeweils 50.000 Euro für kleinere Bauvorhaben bereit. Mit den sogenannten Bürgerprojekten soll das Wohnumfeld verbessert werden. Bis Sonntag können Bürgerinnen und Bürger abstimmen. Das geht entweder online bei der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau oder mit vor Ort verteilten Stimmzetteln. In Lichtenhagen stehen vier Projekte zur Wahl: Neue Verweilecken in der Eutiner Straße oder der Malchiner Straße, der Abriss eines Trafohäuschen und ein neuer Sonnenschutz für den Spielplatz am Lichtenhäger Brink. In Dierkow geht es um die Aufwertung von Hochbeeten im Kurt-Schumacher-Ring oder der Hartmut-Colden-Straße. Die Einwohnerinnen und Einwohner aus Toitenwinkel können zwischen einem neuen Trinkwasserbrunnen oder einem Treffpunkt für Jugendliche entscheiden. Die Ergebnisse der Abstimmungen wollen die Stadtteilbüros Anfang November bekanntgeben. Für das Jahr 2025 können Bürgerinnen und Bürger bereits Ideen in ihren Stadtteilbüros einreichen.

