Stand: 24.10.2024 13:55 Uhr Rostock: Mann entblößt sich in Parkanlage

Am Mittwoch soll sich nach Polizeiangaben ein Mann in der Parkanlage Fischerdorf im Stadtteil Evershagen entblößt und eine Frau belästigt haben. Die 61-Jährige sei um die Mittagszeit zu Fuß unterwegs gewesen, als der Mann sie unvermittelt an den Schultern festgehalten habe. Dabei soll er nackt gewesen sein. Die Frau konnte sich aus dem Griff befreien und weg gehen. Der Tatverdächtige sei in eine unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

