Stand: 01.07.2024 10:05 Uhr Rostock: Kinderfilmfest "Ostsee Schlingel" startet

In Rostock startet zum zweiten Mal das Kinderfilmfest "Ostsee Schlingel": Ein Filmfest für Kinder und ein junges Publikum, heißt es von den Veranstaltern. Das Lichtspieltheater Wundervoll zeigt Schulklassen in dieser Woche internationale Kinderfilme: in Kooperation mit dem Internationalen Filmfestival "Schlingel" in Chemnitz, einem der größten Events im Kinderfilmbereich in Deutschland. In Rostock werden insgesamt sieben Filme gezeigt: zum Beispiel französische und englische Produktionen, jeweils mit deutschen Untertiteln. Öffentliche Vorführungen dieser Filme gibt es am 6. und 7. Juli im Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll.

