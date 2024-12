Stand: 03.12.2024 09:26 Uhr Rostock: Hundertmännerbrücke halbseitig gesperrt

Die Hundertmännerbrücke in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) bleibt am Dienstag in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 15 Uhr halbseitig gesperrt. Über eine Fahrspur regelt eine mobile Ampel den Verkehr, so die Verkehrsbehörde der Hansestadt. Die Brücke werde auf ihre gesamte Funktionalität geprüft, was regelmäßig notwendig sei. Die Arbeiten seien bewusst außerhalb der Hauptverkehrszeiten gelegt worden, weil Bauarbeiten an der Goetheplatzbrücke und in der Rennbahnallee den Stadtverkehr ohnehin schon belasten. Die Hundertmännerbrücke ist eine Verbindung zwischen den beiden Großbaustellen.

