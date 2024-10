Stand: 18.10.2024 11:12 Uhr Rostock: Gymnasium Reutershagen gewinnt E-Waste-Race

Das "Gymnasium Reutershagen" hat das sogenannte "E-Waste-Race" gewonnen. Bei dem Wettbewerb haben insgesamt acht Rostocker Schulen Elektro-Schrott in ihrer Nachbarschaft gesammelt, so die Ausrichter des Wettbewerbs von der Organisation "Das macht Schule". Insgesamt seien in vier Wochen über 5.800 Elektro-Teile zusammengekommen, mehr als 1.700 allein von einer sechsten Klasse aus Reutershagen. Sie erhält einen Schulausflug ins Ozeaneum nach Stralsund. Laut den Veranstaltern geht es bei der Aktion darum, sich mit den Themen Konsum und Recycling auseinanderzusetzen und nachhaltiges Handeln zu fördern. Neben dem "Gymnasium Reutershagen" nahmen auch die "CJD Christophorusschule", die "Don-Bosco-Schule", die Grundschule "Kleine Birke", die "Baltic Schule", die "Krusensternschule" und die "Störtebeker-Schule" mit. Das Konzept vom "E-Waste-Race" stammt aus den Niederlanden. Rostocker Schulen waren in diesem Jahr das zweite Mal dabei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock