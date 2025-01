Stand: 15.01.2025 16:35 Uhr Rostock: Groß Kleiner nach Brand wieder mit Fernwärme versorgt

Nach dem Brand am Wochenende im Rostocker Stadtteil Groß Klein sind wieder alle Mieter an das Fernwärmenetz angeschlossen. Nach dem Feuer am Wochenende waren die Versorgungsleitungen im Keller beschädigt und die Wohnungen kalt. Davon waren zunächst drei Häuser im Taklerring betroffen. Nach Reparaturarbeiten am Montag funktionierten die Heizungen in zwei Häusern wieder. Nach Angaben der Stadtwerke soll auch das dritte Haus wieder am Netz sein. Zwischenzeitlich war bei einigen Mietern auch die Stromversorgung unterbrochen - diese funktioniert nun wieder, allerdings provisorisch über eine Extra-Leitung.

