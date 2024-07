Stand: 30.07.2024 06:53 Uhr Rostock: Gesundheitsministerin Drese wirbt für Stammzellentherapie

Seit Jahresbeginn werden Stammzellen wieder in der Rostocker Universitätsmedizin gewonnen, um damit an Blutkrebs erkrankte Patientinnen und Patienten zu behandeln. Im Rahmen ihrer Sommertour hat Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) an der Rostocker Klinik die Stammzellen-Therapie beworben. "Die Typisierung ist einfach und geht schnell - ein Abstrich der Mundschleimhaut reicht bereits, um jemandem vielleicht das größte Geschenk zu machen, das es gibt: ein gesundes Leben", so die Ministerin. Stammzellen sind wichtig für die Krebsbehandlung. Sie werden in einem Blutwäsche-ähnlichen Verfahren von Erkrankten oder gesunden Stammzellspendern aus dem Blutkreislauf gesammelt. Anschließend werden sie für die Behandlung von Patienten mit Blutkrebs eingesetzt. Bei dem Termin in der Rostocker Unimedizin ging es auch um das Thema Blutkonserven: Täglich würden deutschlandweit 15.000 Blutspenden gebraucht, um nach Unfällen, Operationen oder schweren Krankheiten zu helfen.

