Stand: 26.01.2025 08:20 Uhr Rostock: Geld für Blumenwiesen und Insekten

Rostock erhält 2 Millionen Euro vom Bundes-Umweltministerium, um Grünflächen in der Stadt insektenfreundlicher zu gestalten. Das Geld stammt aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Das berichtete Stefan Hlawa vom Amt für Stadtgrün auf dem 18. Rostocker Naturschutztag. Etwa 240 Hektar Rasen und Offenflächen sollen dafür künftig nur noch zweimal im Jahr gemäht werden, damit sich blütenreiche Wiesen entwickeln. Zuvor werden teilweise heimische Blütenpflanzen angesät. Vorgesehen ist ein Verbund von Flächen, der sich durch das gesamte Stadtgebiet zieht und Insekten flächendeckend Rückzugs- und Lebensraum bietet. Im Frühjahr dieses Jahren sollen unter anderem der Kringelgrabenpark in der Südstadt, der Stephan-Jantzen-Park in Warnemünde und Randflächen auf dem Westfriedhof entsprechend umgestaltet werden. Zum Förderprogramm des Bundesumweltministerium gehört auch die Kontrolle, wie sich die Pflanzengemeinschaften auf den Flächen entwickeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.01.2025 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock