Rostock: Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

In diesem Jahr ist Rostock Teil des neuen „Augen-Auf--Kinotags", der zeitgleich in Berlin und Stuttgart am Main stattfindet. In Rostock gibt es vier Kinovorstellungen mit Gesprächs- und Diskussionsrunden. Im Kino "Metropol" in der Rostocker Kröpeliner Stadt Vorstadt werden Filme gezeigt, die sich auf unterschiedliche Weise mit der NS-Geschichte und dem Holocaust auseinandersetzen. Der Kinotag soll vor allem jungen Menschen ansprechen und einen neuen und emotionalen Zugang zur Geschichte ermöglichen, heißt es von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ). Am Vormittag haben Schülergruppen die Möglichkeit, die Filme "Treasure- Familie ist ein fremdes Land" von Regisseurin Julia von Heinz und "Transit" von Regisseur Christian Petzold zu schauen. Zudem können sie mit beiden Filmschaffenden ins Gespräch kommen, heißt es von der EVZ. Am Nachmittag werden die Filme "A Real Pain" von Jesse Heisenberg und "Das kostbarste aller Güter" von Michel Hazanavicius gezeigt. Im Anschluss gibt es eine Diskussionsrunde. Geplant ist, das Projekt „Augen-Auf--Kinotag" ab 2026 bundesweit zu einer Filmwoche auszuweiten.

Kranzniederlegung in Gehlsdorf und in der Stadtmitte

Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus werden zudem in Rostock Kränze niedergelegt. Um 10 Uhr am Campus Gehlsdorf, um der Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen zu gedenken, die verfolgt, zwangssterilisiert und ermordet wurden, heißt es von der Universitätsmedizin Rostock. Um 14.30 Uhr lädt die Stadtverwaltung zur Kranzniederlegung am KZ-Denkmal im Rostocker Rosengarten in der Stadtmitte ein.

