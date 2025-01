Stand: 10.01.2025 14:47 Uhr Rostock: Gasflaschen im Wert von 30.000€ gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Rostock auf einem Firmengelände in der Neptunallee Gasflaschen im Wert von 30.000 Euro gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die Täter gegen 00:50 Uhr gewaltsam Zutritt verschafft und die Gasbehälter entwendet haben. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen und rief die Polizei. Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen.

