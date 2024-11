Stand: 27.11.2024 18:08 Uhr Rostock: Einige Fahrgeschäfte bleiben am Donnerstag geschlossen

Aufgrund einer Trauer- und Gedenkfeier für den verstorbenen Schausteller Lothar Welte öffnen auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt am Donnerstag einige Fahrgeschäfte erst ab 12 Uhr. Die Geschäfte der Familie Welte sind den gesamten Tag über geschlossen. Dazu zählen unter anderem der Autoscooter am Kröpeliner Tor, "Speedy", "Jump Street" und der "Karibik Coaster". Lothar Welte war lange Chef des Schaustellerverbandes MV und verstarb am 18. November 2024 nach schwerer Krankheit.

Weitere Informationen Rostocker Schausteller Lothar Welte verstorben Lothar Welte verstarb am Montag nach schwerer Krankheit. Seit Jahrzehnten hatte er den Rostocker Weihnachtsmarkt geprägt. mehr

