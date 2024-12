Stand: 01.12.2024 10:00 Uhr Rostock: Buslinie 26 bekommt neue Linienführung

Die Buslinie 26 in Rostock bekommt in zwei Etappen eine veränderte Linienführung. Wie die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) mitteilt, gibt es die erste Änderung mit Beginn des neuen Jahres am 7. Januar. Auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof Süd und dem neuen Endpunkt Südblick werden zwei neue Haltestellen in der Südstadt (Robert-Koch-Straße) und in Biestow (Neue Reihe) eingerichtet. Zwei andere Haltestellen entlang der Straßenbahn (Lomonossowstraße und Charles-Darwin-Ring) fallen dagegen weg.

Mit Ende der Bauarbeiten in der Ulmenstraße wird die Linie 26 verlängert. Ab voraussichtlich Mitte kommenden Jahres fährt der Bus dann vom Hauptbahnhof über die Stadthalle, das Tweelviertel und den Saarplatz durch die Ulmenstraße bis zum Thomas-Müntzer-Platz in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Hier werden zwei neue Haltestellen eingerichtet (Budapester Straße und Thomas-Müntzer-Platz). Im Zuge der Verlängerung fällt dann die bisherige Buslinie 27 weg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 01.12.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock