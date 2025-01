Stand: 15.01.2025 07:04 Uhr Rostock: Bürgerschaft berät über Sanierung der "Stephan Jantzen"

Die Hansestadt Rostock will den fast 60 Jahre alten Eisbrecher "Stephan Jantzen" für zwei Millionen Euro in einer Werft überholen lassen. Das knapp 68 Meter lange und seit 2005 außer Dienst gestellte Schiff sei mit seiner markanten Schiffsform und optimalen Größe ein Blickfang im Stadthafen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Aufgrund des Alters des Schiffes seien mittelfristig eine Inspektion sowie turnusmäßige Arbeiten auf einer Werft erforderlich. So sollen die Voraussetzungen für ein sicheres und langfristiges Liegen im Rostocker Stadthafen geschaffen werden. Die Arbeiten auf der Werft wären für 2027 geplant - zum 60. Geburtstag des Eisbrechers. Die Bürgerschaft der Stadt Rostock soll am Mittwoch über das Vorhaben abstimmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock