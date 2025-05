Stand: 05.05.2025 15:24 Uhr Auseinandersetzung vor Supermarkt in der KTV in Rostock

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Wochenende in Rostock ist vermutlich ein 19-Jähriger auf einen 31-Jährigen mit einem Fahrradschloss losgegangen. Die Tat ereignete sich am Samstagabend vor einem Supermarkt in der Nähe des Doberaner Platzes. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei konnten den Tatverdächtigen stellen. Weil der Mann versuchte zu flüchten und Widerstand leistete, wurde er nach Angaben einer Sprecherin zu Boden gebracht und fixiert. Gegen den 19-Jährigen wird weiter ermittelt, zudem erhielt er einen mehrtägigen Platzverweis. Das mutmaßliche Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Schon seit mehreren Monaten zeigt die Polizei vermehrt Präsenz am und um den Doberaner Platz in Rostock. Der Bereich gilt nach Angaben der Polizei aber nicht als Kriminalitätsschwerpunkt.

