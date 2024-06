Staatsanwaltschaft Rostock: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter Stand: 26.06.2024 15:57 Uhr Im Rostocker Stadtteil Evershagen hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl. In Rostock gab es jüngst mehrere Brandstiftungen.

Gegen 1.15 Uhr meldeten Anwohner einen brennenden Container an der Bertolt-Brecht-Straße in Rostock Evershagen. Während die Berufsfeuerwehr den Brand löschte, hielt sich der mutmaßliche Täter offenbar noch in der Nähe auf und beobachtete die Löscharbeiten. Zivilpolizisten nahmen den Verdächtigen wenig später fest.

Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Bei einer Durchsuchung des Mannes fand die Polizei "Utensilien, die dazu geeignet sind, einen Brand zu legen", so eine Sprecherin der Polizeidirektion. Im Laufe des Tages beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Verdächtigen.

Zusammenhang mit anderen Bränden wird geprüft

Da es in den vergangenen Wochen in Rostock immer wieder kleinere Feuer gab, die auf Brandstiftung zurückzuführen waren, wird jetzt ein Zusammenhang geprüft. Mülltonnen, Container und Autos brannten im Rostocker Stadtgebiet in zuletzt immer dichter werdenden Abständen. Die Polizei stehe aber noch ganz am Anfang ihrer Ermittlungen, sagte die Sprecherin.

