Stand: 05.05.2025 15:00 Uhr Seestromkabel aus der Ostsee sollen in Dierhagen ankommen

Am Strand von Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sollen Seestromkabel verlegt werden. Die Kabel kommen vom Offshore-Windpark Baltic 1. Der liegt 16 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. In Dierhagen Strand werden die Seestromkabel anlanden und mithilfe einer unterirdischen Bohrung unter dem Strand verlegt. Die notwendige Schutzrohre sollen am Strand in Dierhagen Neuhaus geschweißt werden. Das Genehmigungsverfahren für das Projekt befinde sich in der finalen Phase, so das Unternehmen 50 Hertz. Die Landtrasse werde dann über die Ortsteile Dierhagen Dorf, Dändorf und Körkwitz Hof führen, so die Planung. Insgesamt sollen rund 90 Kilometer Kabel verlegt werden. Die Gesamtleistung wird mit 900 Megawatt angegeben. Am 13. Mai will 50 Hertz in Dierhagen über das Projekt öffentlich informieren. Die Fertigstellung der neuen Trasse ist für 2028 geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 05.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald Landkreis Rostock