Stand: 05.05.2025 14:35 Uhr Rostock: Gegenstände im Wert von 17.000 Euro gestohlen

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel sind am Wochenende bislang unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße bemerkten den Schaden am Sonnabendmittag und meldeten ihn der Polizei. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 17.000 Euro. Die Täter hätten unter anderem hochwertige E-Bikes, Werkzeuge sowie Motorradbekleidung aus den Kellerräumen entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 05.05.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock