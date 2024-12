Stand: 08.12.2024 09:41 Uhr Rostock: Befragung - Wie weiter mit der Kultur in der Stadt?

In einer dreimonatigen Bürger-Umfrage können die Rostocker ihre Ideen zur städtischen Kulturentwicklung der nächsten zehn Jahre einbringen. Die Fragen: Welche Angebote in der Stadt und im Stadtteil bereichern bereits jetzt? Was fehlt oder sollte ausgebaut werden? Die Ergebnisse der Meinungsforschung fließen in einen künftigen Rostocker Kulturentwicklungsplan (KEP), der derzeit im Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen erarbeitet wird. Er soll erstmals die grundlegenden Ziele der Rostocker Kulturentwicklung für kommunale Kultureinrichtungen sowie die freie Szene im nächsten Jahrzehnt festschreiben. Die Umfrage erfolgt zunächst online. Zu Beginn des kommenden Jahres wird die Erhebung auch vor Ort in den Stadtteilen durchgeführt. Der KEP soll der Rostocker Bürgerschaft 2025 vorgelegt werden. Die Höhe der Investitionen in die städtische Kultur hängen ab von der Haushaltslage der Hansestadt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock